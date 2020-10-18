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Ломаченко - Лопес: з'явилися записки суддів

Ломаченко - Лопес: з'явилися записки суддів
Оновлено 11:48 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Опубліковані суддівські записки поєдинку між українцем Василем Ломаченко (14-2, 10 КО) і Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) за звання абсолютного чемпіона світу.

Всі судді нарахували перемогу Лопеса: Тім Четхем - 116-112, Джулі Ледерман - 119-109, Стів Вайсфельд 117-111.

У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) програв Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО) рішенням суддів.

Рефері віддали одноголосну перемогу американцю, при цьому одна з суддів віддала українцеві лише один раунд.

 

Варто відзначити, що перші сім раундів всі судді віддали Лопесу, а українцеві почали давати окуляри тільки тоді, коли він дійсно включився.

Василь Ломаченко втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став єдиним діючим абсолютним чемпіоном світу в боксі.

За минулий бій Ломаченко отримає 3,25 мільйона доларів, а гонорар Лопеса складе 1,5 мільйона.

Вранці 18 жовтня (час київський) в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся масштабний вечір професійного боксу, головною подією якого став поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченко та Теофімо Лопесом.

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Теофимо Лопес, Василь Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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