"Бути знаменитим некрасиво": Усик словами Пастернака прокоментував поразку Ломаченко

Олександр Усик відреагував на поразку свого друга Василя Ломаченка в бою з Теофімо Лопесом.

Непереможний український боксер-супертяж Олександр Усик підтримав свого кума Василя Ломаченка, який в суботу в Лас-Вегасі програв бій американцю Теофімо Лопесу і втратив свої чемпіонські пояси в легкій вазі. Лопес при цьому став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії боксу.

Після поєдинку Усик опублікувати пост на своїй сторінці в facebook, процитувавши вірш російського поета Бориса Пастернака. Також Олександр прикріпив спільну фотографію з Василем і його батьком Анатолієм.

Раніше Телеграф показував статистику бою Ломаченко - Лопес. Також на нашому сайті доступні повний бій українця з американцем, а також кращі моменти чемпіонського поєдинку. Сам Василь вважає, що не програв сутичку і судді помилилися, але ось в мережі все все прекрасно розуміють і більшість побачили поразку українця, правда суддівський рахунок все-таки викликає багато запитань.