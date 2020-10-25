Бій Хабіб - Гейджа став останнім в кар'єрі Нурмагомедова

Росіянин Хабіб Нурмагомедов в головному бою шоу UFC 254, що проходило в Абу-Дабі (ОАЕ) на "Бійцівському острові", достроково переміг американця Джастіна Гейджа і захистив пояс чемпіона UFC у легкій вазі. Після сутички "Орел" несподівано оголосив про завершення краьери.

"Це був мій останній бій. Я пообіцяв матері більше не битися без батька (Абдулманап Нурмагомедов помер в липні, - прим. Ред.) Та я тримаю слово", - несподівано заявив Хабіб після 29-ї перемоги в ММА. Крім того, він підкреслив, що після смерті батька у нього залишилася мама і він збирається приділяти їй якомога більше часу. "Якщо у вас є батьки, будьте поруч з ними і все".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 24 Окт 2020 в 2:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 24 Окт 2020 в 2:06 PDT

Відзначимо, свій перший поєдинок Нурмагомедов провів в Полтаві. На турнірі CSFU: Champions League Хабіб дебютував в профі перемогою над азербайджанцем Вусалом Байрамовим. Цей поєдинок відбувся 13 вересня 2008 року.