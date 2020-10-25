Нурмагомедов - Гейджи: Хабіб програвав на записках суддів

24 жовтня в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся великий вечір професійного ММА, який очолив титульний бій Хабіб Нурмагомедов - Джастін Гейджа. Підсумком протистояння стала дострокова перемога "Орла" у другому раунді після задушливого прийому "трикутник". Таким чином, Орел

Перший раунд проходив за рівної боротьби, однак Хабіб діяв набагато агресивніше, а Джастін просто "тікав", завдаючи відмінні контратакуючі бічні удари і лоу-Кікі. Крім того, Нурмагомедова після проходу в ноги вдалося перевести суперника в партер. Незважаючи на видиму перевагу, два з трьох суддів віддали перемогу в першому раунді американця.

Суддівський рахунок в бою Хабіб Нурмагомедов - Джастін Гейджи:

Телеграф нагадує, що відразу ж після сутички Хабіб оголосив про завершення кар'єри.