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Нурмагомедов - Гейджи: відео зупинки бою

Нурмагомедов - Гейджи: відео зупинки бою
12:32 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твіттер ESPNStatsInfo

Чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов достроково переміг американського претендента Джастіна Гейджа на турнірі UFC 254.

Титульний бій тривав трохи більше раунду. Хабіб у другому раунді з другої спроби перевів суперника в партер, де виконав задушливий прийом "трикутник" після чого Гейджа змушений був здатися. Ця перемога стала 29-ю в кар'єрі непереможного "Орла", а ось Джастін програв утретє в кар'єрі.

Відео дострокової зупинки бою:

Після сутички став відомий суддівський рахунок, згідно з яким перемагав американець. Крім того, відразу після закінчення поєдинку Хабіб ошелешив своєю заявою про завершення кар'єри. У нас на сайті є повне відео бою Хабіб - Гейджа.

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Все по темі:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Змішані єдиноборства, Джастин Гейджи, UFC 254.

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