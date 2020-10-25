Нурмагомедов - Гейджи: відео зупинки бою

Чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов достроково переміг американського претендента Джастіна Гейджа на турнірі UFC 254.

Титульний бій тривав трохи більше раунду. Хабіб у другому раунді з другої спроби перевів суперника в партер, де виконав задушливий прийом "трикутник" після чого Гейджа змушений був здатися. Ця перемога стала 29-ю в кар'єрі непереможного "Орла", а ось Джастін програв утретє в кар'єрі.

Відео дострокової зупинки бою:

2nd round triangle choke when by Khabib Nurmagomedov #UFC254 pic.twitter.com/XVsLDJjfBe — InDepthMMA (@InDepthMMA) October 24, 2020

Після сутички став відомий суддівський рахунок, згідно з яким перемагав американець. Крім того, відразу після закінчення поєдинку Хабіб ошелешив своєю заявою про завершення кар'єри. У нас на сайті є повне відео бою Хабіб - Гейджа.