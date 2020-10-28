Скачать
Середа, 28.10.2020
В Барселоне произошла громкая отставка
В Барселоне произошла громкая отставка
В Реале раскол: Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса (видео)
В Реале раскол: Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса (видео)
Пьяный украинский футболист стал виновником массового ДТП в Харькове (фото, видео)
Пьяный украинский футболист стал виновником массового ДТП в Харькове (фото, видео)
"Где его банки и пресс"?: Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму
"Где его банки и пресс"?: Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму

"Усик б'є сильніше Кличка?": Хей засумнівався в Олександрі перед боєм з Чісорою

"Усик б'є сильніше Кличка?": Хей засумнівався в Олександрі перед боєм з Чісорою
Оновлено 13:50 Сьогодні Телеграф Фото: Інстаграм derekwarchisora

Менеджер британського супертяжа Дерека Чісори, колишній чемпіон світу в хевівейте Девід Хей висловився щодо шансів Олександра Усика в бою зі своїм підопічним.

За словами Хея майстерність і швидкість - це добре, але коли проти тебе боксує гігант, то це раунд за раундом вимотує тебе. Девід на своєму прикладі переконався в цьому, коли він готувався до бою з Чісорою. Його спаринг партнером був французький боксер Карлос Такам. За словами Хея пройшло кілька тижнів перед тим, як він почав комфортно відчувати себе в рингу з Карлосом.

"Я можу витримувати тиск людини вагою 90 кг. Але коли хтось важить 115 кг, це все змінює. Це не так просто. Для цього потрібна сила. Якщо Усик не встоїть на ногах, пропустивши цей важкий удар, його накриє", - цитує Хея The Athletic.

Девід упевнений, що Чісора напропускає від Усика, але при цьому Дерек вистоїть і буде раунд за раундом притискати Олександра до канатів і тиснути і не зрозуміло, чи витримає цей тиск українець.

"Перегляньте поєдинки Чісори з Уайтом або Такама, навіть з Кличком. Усик б'є сильніше Кличко? Ні, я так не думаю", - додав екс-чемпіон.

Телеграф нагадує, що бій Усик - Чісора заплановано на 31 жовтня в Лондоні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Олександр Усик.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Усик пригрозив Джошуа втратою чемпіонського пояса
02 "Усик б'є сильніше Кличка?": Хей засумнівався в Олександрі перед боєм з Чісорою
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся