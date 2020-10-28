"Усик б'є сильніше Кличка?": Хей засумнівався в Олександрі перед боєм з Чісорою

Менеджер британського супертяжа Дерека Чісори, колишній чемпіон світу в хевівейте Девід Хей висловився щодо шансів Олександра Усика в бою зі своїм підопічним.

За словами Хея майстерність і швидкість - це добре, але коли проти тебе боксує гігант, то це раунд за раундом вимотує тебе. Девід на своєму прикладі переконався в цьому, коли він готувався до бою з Чісорою. Його спаринг партнером був французький боксер Карлос Такам. За словами Хея пройшло кілька тижнів перед тим, як він почав комфортно відчувати себе в рингу з Карлосом.

"Я можу витримувати тиск людини вагою 90 кг. Але коли хтось важить 115 кг, це все змінює. Це не так просто. Для цього потрібна сила. Якщо Усик не встоїть на ногах, пропустивши цей важкий удар, його накриє", - цитує Хея The Athletic.

Девід упевнений, що Чісора напропускає від Усика, але при цьому Дерек вистоїть і буде раунд за раундом притискати Олександра до канатів і тиснути і не зрозуміло, чи витримає цей тиск українець.

"Перегляньте поєдинки Чісори з Уайтом або Такама, навіть з Кличком. Усик б'є сильніше Кличко? Ні, я так не думаю", - додав екс-чемпіон.

Телеграф нагадує, що бій Усик - Чісора заплановано на 31 жовтня в Лондоні.