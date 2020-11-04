Екс-тренер передрік Усику поразки в бою з Джошуа

На думку фахівця, Усик не був схожий на самого себе і замість боксу показував біганину в рингу. Башир вважає, що Усик показав лише до половини своїх реальних боксерських умінь і ця обставина є проколом тренерського штабу боксера. Також Джеймс Алі відзначив, що в гіпотетичній сутичці з чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа Олександр програє, якщо не змінить тактику.

"Усик не був спритним, розважливим, а просто бігав, замість того щоб дійсно боксувати. Можу сказати одне: він не в змозі боксувати з Джошуа і Ф'юрі в цьому стилі", - заявив тренер в коментарі для BWTM SPORTS & GAMING.

Телеграф нагадує, що бій Усик - Чісора очолив вечір боксу в Британії 31 жовтня і завершився перемогою українця рішенням суддів. Відзначимо, після поєдинку Олександр з гумором викликав на сутичку Ентоні Джошуа.