У суботу Митрофанов проведе перший захист чемпіонського титулу WBO Oriental

17 липня в ACCO International (пр-т Перемоги, 40-Б) відбудеться вечір боксу K2 Promotions (Генеральний партнер події - Parimatch Україна), де глядачів очікуватиме бій Дмитра Митрофанова (10-0-1, 5 КО) проти чемпіона Нігерії та Інтерконтинентального чемпіона за версією WBF Ріллівана Бабатунде (13-0, 8 КО). Це буде перший захист титулу WBO Oriental у першій середній вазі для українця.

Аналітики Parimatch не сумніваються, що Митрофанов переможе у цьому поєдинку. Його перемогу оцінюють у 87% проти 10% у Бабатунде. Символічні 3% залишаються на нічию. Втім, сам Дмитро налаштований на непростий бій.

"Бабатунде - дуже майстерний боєць. Володіє різноманітним нестандартними комбінаціями, тому від нього всього можна чекати. З ним слід бути сконцентрованим, уважним. Він швидкий маневрений, добре рухається - буде нелегко", - зазначив Дмитро Митрофанов.

Також в рамках вечора боксу в андеркарді в ринг вийдуть: Василь "Рудий лев" Чеботар (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) та Хусейн Байсангурови (18-1-0, 16 КО), Олександр Узун (2-0-0), Альмахмуд Алаа (2-0-0, 1 КО) та ін.

Особливу увагу варто приділити саме бою Чеботаря, який зустрінеться з Елдорбеком Саідовим (5-5-2, 3 КО) з Узбекистану. Судячи з висловлювань Василя перед поєдинком, він заряджений перемогти та влаштувати незабутнє шоу: "Бій завершиться достроково, тому що мої кувалди заряджені, буде дуже жорсткий нокаут. Минулого разу я закінчив бій в першому раунді. І в цьому поєдинку буде швидка перемога".