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Підручний фінішував за крок до медалей Кубка світу з біатлону

Підручний фінішував за крок до медалей Кубка світу з біатлону
19:34 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини спорту:Чоловічою гонкою з масовим стартом в Нове-Место (Чехія) завершився сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону 2019/20.

Переможцем мас-старту став олімпійський чемпіон норвежець Йоганнес Бьо, який подолав дистанцію 15 км з трьома штрафними колами за 39 хвилин 32,7 секунди.

Другим з відставанням 15,1 секунди фінішував француз Емільєн Жаклен (0 промахів). "Бронзу" виграв Арнд Пайффер (+25 секунд; 1 коло штрафу). Німець у суперечці за третю сходинку на 2,9 секунди випередив українця Дмитра Підручного (2), який у підсумку фінішував четвертим.

Артем Прима з трьома штрафними колами став 11-м.

Загалом на старт вийшли 30 біатлоністів.

Верняєв став другим на етапі Кубка світу в США

Заключні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня).

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Биатлон, Артем Прима, Новини спорту, Збірна України.
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