Спортивний "Оскар": головні переможці року (Фото, Відео)

Новини спорту:Україна дізналася володарів спортивного «Оскару», імена своїх спортивних героїв, які протягом минулого року здобували перемоги на найпрестижніших змаганнях.

Нагородження «винуватців» свята відбулося на сцені Київського національного академічного театру оперети під час щорічної Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року».

Ось уже чотирнадцять років Національний олімпійський комітет України спільно з Міністерством молоді та спорту вшановує видатні спортивні досягнення наших співвітчизників.

Церемонію вже давно охрестили «національним спортивним Оскаром». Цього вечора спортивні доріжки, татамі та килими перетворюються на червоний хідник, а самі атлети змінюють жовто-синю спортивну форму збірних на вишукане яскраве вбрання – чарівні сукні та модні костюми. Це унікальна нагода дізнатися більше не лише про легендарних зіркових атлетів минулого й сучасності, а й про тих, на кого Україна покладає надії в майбутньому. І кожен з них заслуговує відзнаки.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення на початку гала-вечора.

«Сьогодні у цей святковий вечір, від щирого серця, хочу просто сказати дякую кожному з вас. За те, що ви є. За ваш характер та волю. За те, що зранку й до ночі, за будь-якої погоди - і в дощ, і в холод, незважаючи на біль та втому, тяжко працюєте, щоб принести славу нашій країні. За ті неймовірні відчуття гордості, коли на змаганнях вгору підіймається жовто-блакитний стяг і лунає гімн України!», - підкреслив Глава держави.

Слова подяки та побажання нових перемог висловив присутній на Церемонії керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Кожне досягнення українських атлетів є особливим і неповторним. Свої особливості має й кожна премія «Герої спортивного року».

«Дорога олімпійська родина, українська спортивна сім'я. Мені дуже приємно бачити всіх вас - і наших легенд. які прославляли Україну, і наших зірок, які прославляють країну сьогодні та роблять все для того, щоб бачити прапор нашої країни та чути гімн нашої держави. Дуже приємно було бачити ваші успіхи у 2019 році. Хотів би за це подякувати. І я зичу, щоб ці перемоги стали великим кроком до великої Олімпійської перемоги в Токіо» , - наголосив під час вручення нагород президент НОК України, Олімпійський чемпіон, Герой України Сергій Бубка.

Розділити свято разом зі спортсменами прийшли їх наставники, видатні діячі в сфері спорту, зірки кіно, театру, шоу-бізнесу та журналісти.

Від імені Уряду спортивну родину привітав новопризначений очільник Міністерства молоді та спорту, Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт. Він подякував спортсменам та відзначив особливу вагу їх досягнень.

«За чотири місяці найголовніший старт чотириріччя. Для нас дуже важливо, щоб українські спортсмени спокійно підійшли до Олімпійських ігор. Щоб тренери були поруч, а ми робили все, щоб ви тренувались, готувались, були одягнені у найкращу форму, щоб ми гідно представили нашу країну на Олімпійських іграх», - відзначив Міністр молоді та спорту під час вручення спортивних оскарів.

Серед тих, хто вручав нашим Героям їх заслужені нагороди державні діячі, імениті спортсмени та зірки кіно, театру, шоу-бізнесу: голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, член Виконкому НОК Андрій Кожем'якін, міський голова Києва, віцепрезидент НОК Віталій Кличко, президент Української Академії Спорту, призерка Олімпійських ігор з академічного веслування Ніна Уманець, Олімпійський чемпіон з фристайлу, кращий спортсмен 2018 року Олександр Абраменко, призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики Олена Говорова, Міністр охорони здоров'я України, видатний кардіохірург Ілля Ємець, автор та сценарист студії Квартал 95 Валерій Жидков, популярна телеведуча, учасниця напівмарафонів Марічка Падалко, ювелірний експерт, співзасновниця та керуючий директор бренду Арт Віваче Джевелрі Ірина Сіра, український дизайнер Вікторія Гресь, голова Спортивного комітету України Ілля Шевляк, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, президент федерації черлідерс, директорка міжнародного благодійного фонду "Дитяче серце" Олена Рожкова, призерка Олімпійських ігор з гандболу Наталія Ляпіна, призер Олімпійських ігор зі стрибків у воду Ілля Кваша, найсильніша людина світу Василь Вірастюк та акторка кіно Ксенія Мішина.

Жоден лауреат не залишився без подарунків від організаторів та спонсорів заходу. «Герої спортивного року» отримали престижні нагороди – ексклюзивні статуетки та дипломи, а також подарунки від партнерів Церемонії - торгової марки Brunch, офіційної спортивної мережі INTERSPORT, а також Азерчай, Гарант і Партнери, Страхової компанії ІНГО Україна, компанії ІНТЕРТОП Україна, мережі готелів Прем’єр, Ювелірного дому Art Vivace Jewelry, сім’ї ресторанів «Гурамма».

Тріумфатори у номінаціях «Найкращий спортсмен року», «Найкраща спортсменка року», отримали від НОК України грошові премії у розмірі 100 тисяч гривень, а переможці в номінації «Найкращий тренер року» і «Народний вибір» - 75 тисяч гривень. Окрім того, грошову премію у розмірі 20 тисяч гривень отримали володарі нагород у номінації «Спортивна слава».

Яскраві подарунки для «Героїв спортивного року-2019» та всіх присутніх у залі підготували учасники святкової концертної програми студія сучасної хореографії «Вернісаж” та Rudenko Dance Company, артисти театру оперети Галина Грегорчук-Ординська та Володимир Ординський, зірка жіночого стендапу Валерія Мандзюк, переможниця дев’ятого сезону «Голосу країни» Оксана Муха, театр тіней «Теуліс», душевний Арсен Мірзоян та неперевершений PIANOБОЙ.

ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ «ГЕРОЇ СПОРТИВНОГО РОКУ-2019»:

Найкращий спортсмен року

Жан БЕЛЕНЮК – чемпіон світу та Європи, чемпіон ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби (87кг)

Найкраща спортсменка року

Дар’я БІЛОДІД – чемпіонка світу, чемпіонка Європи та ІІ Європейських ігор з дзюдо (48кг)

«Народний вибір-2019»

Ольга ХАРЛАН – чемпіонка світу, чемпіонка Європи з фехтування, володарка Кубку світу (шабля).

Найкращий тренер року

Тренерський дует Світлана КУЗНЄЦОВА і Геннадій БІЛОДІД – особисті тренери Дарії Білодід – чемпіонки світу, чемпіонки Європи та ІІ Європейських ігор з дзюдо

Найкраща збірна команда року

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свічкаря – срібні призери чемпіонату світу

Найкраща команда з ігрових видів спорту (збірна)

Юнацька збірна України з футболу до 20 років – чемпіони світу з футболу U20

Сенсація року

Дмитро ПІДРУЧНИЙ – чемпіон світу з біатлону (гонка переслідування)

Олімпійська надія України

Ярослава МАГУЧІХ – срібна призерка чемпіонату світу серед дорослих з легкої атлетики (стрибки у висоту), володарка світового рекорду серед спортсменів до 20 років, (стрибки у висоту), найкраща юна спортсменка Європи (за версією Європейських Олімпійських Комітетів)

Зірка, що сходить

Олексій СЕРЕДА – чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи серед дорослих, 4 місце на чемпіонаті світу зі стрибків у воду (вишка 10м) серед дорослих, наймолодший чемпіон Європи в історії (13 років)

Сильні духом (паралімпійські види спорту)

Марина ПІДДУБНА - дворазова чемпіонка світу, дворазова срібна призерка та бронзова призерка чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з порушеннями зору (тотально незряча)

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)

Олексій БИЧКОВ – чемпіон і рекордсмен світу з пауерліфтингу

Спортивна слава України

Володимир ІВАНОВ (Олімпійський чемпіон Ігор ХІХ Олімпіади 1968 року в Мехіко з волейболу) та Наталія КЛІМОВА (Олімпійська чемпіонка Ігор ХХІ Олімпіади 1976 року в Монреалі з баскетболу).