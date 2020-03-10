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Відомий коментатор: У Світоліної немає української ідентифікації

Відомий коментатор: У Світоліної немає української ідентифікації
19:56 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Чемпіон

Новини спорту:Відомий коментатор і учасник АТО Роберто Моралес - про Еліну Світоліну.

Відомий коментатор Роберто Моралес поділився своєю думкою з приводу патріотизму Еліни Світоліної:

«У Світоліної дуже багато проектів, не тільки спортивних. Їй важливість цього вже донесли, але у неї немає української ідентифікації.

Вона розуміє, що важливо робити соціальні проекти, але що потрібно давати інтерв'ю по-українськи, вона не розуміє. Ніхто не змушує її говорити українською в повсякденному житті.

Вона не робить кроків до того, щоб її на 100% асоціювали саме з Україною. Вона вивчила англійську, правильно? Це проблема виховання. Не кажу, що всіх спортсменів. Але в достатній кількості.

Вони ніби й виступають під українським прапором, і асоціації саме з українцями у них немає, немає прямої аналогії, що ти - українець. Тут важливо, якою мовою ти говориш в побуті.

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Проблема, коли людина нічого не робить, щоб давати інтерв'ю державною мовою. Якщо він поїде в іншу країну, і захоче отримати її громадянство, то, повірте, він вивчить мову.

Дуже мало у нас є людей, які внутрішньо налаштовані за Україну. Навіть ті, хто народився на Західній Україні і знають мову, але радянська ментальність позначається».

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АТР, Элина Свитолина, Тенис, Роберто Моралес.
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