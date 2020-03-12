Чемпіонат світу з фігурного катання скасований

Новини спорту:Змагання повинні були пройти в канадському Монреалі.

Чемпіонат світу-2020 з фігурного катання, який повинен був пройти в канадському Монреалі з 18-го по 22-е березня, скасований через загрозу поширення коронавіруса.

«Уряд Квебеку скасовує чемпіонат світу з фігурного катання, який повинен був початися в Монреалі у понеділок», — написав у твіттері журналіст «Радіо Канада» Себастьян Бове.

Всього на чемпіонаті світу з фігурного катання повинні були виступити 183 спортсмени.

Федерація фігурного катання Канади і Міжнародний союз ковзанярів заявили, що поважають важке рішення, прийняте владою Квебека.