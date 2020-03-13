Семеренко потрапила у топ-15 спринту на Кубку світу у Контіолахті

Сьогодні, 13 березня, у рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 у фінському Контіолахті відбулася жіноча спринтерська гонка.
Україну у цій гонці представляло п’ять біатлоністок - Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Олена Підгрушна та Валя Семеренко.
Найкращою з українок стала Валентина Семеренко, яка допустила два промахи та прийшла 14.
Кубок світу з біатлону
Восьмий етап, Контіолахті (Фінляндія)
Спринт, жінки
13 березня
1. Деніз Геррманн (0+1) 20: 00,5
2. Франциска Пройсс (1+0) +20,1
3. Тіріл Екгофф (1+1) +32,3
...
14. Валентина Семеренко (0+1) +1:04,1
30. Віта Семеренко (1+1) +1:43,0
32. Анастасія Меркушина (0+2) +1:45,2
53. Юлія Джима (1+2) +2:13,2
57. Олена Підгрушна (3+0) +2:23,4
Нагадаємо, Бех виграла спринт на юніорському чемпіонаті Європи.
Також, останній етап Кубка світу з біатлону в Норвегії скасований через коронавірус.