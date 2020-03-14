Підгрушна: Розумію, що не зможу допомогти команді

Новини спорту:Капітан збірної України підсумувала сезон 2019/2020 та розповіла про своє самопочуття.

Біатлоністка збірної України Олена Підгрушна прокоментувала 57 місце в спринті на заключному етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.

– Я так розумію, що на стрільбі потрібно було робити поправки якісь, хоча я не знаю до кінця, у чому була проблема, тому що начебто зробила потрібні коригування в порівнянні з пристрілкою.

– Як самопочуття, готові бігти ще гонки?

– Ні, абсолютно. Зараз вже чітко позначається те, що у мене влітку не було тієї підготовки, яка повинна була бути, і ось швидкісної витривалості під кінець сезону мені не вистачає. Я вже мучуся кожен старт, розумію, що не зможу допомогти команді.

– Опишіть тоді одним реченням цей сезон для себе.

– Він був дуже складним, але в той же час цікавим, причому як фізично, так і психологічно. Щодо моєї підготовки - він був дуже навіть успішним.