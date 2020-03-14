Білоруська біатлоністка: Карантин - це не найкраща заміна Осло

Новини спорту:Збірну Білорусі з біатлону відправлять на двотижневий карантин після повернення з Кубку світу.

Біатлоністка збірної Білорусі Олена Кручінкіна розповіла, що її команду по приїзду на батьківщину очікує двотижневий карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

– Тема №1 в світі - це коронавірус. Як у вас в команді про це говорять? Ніякої паніки немає?

– Нам взагалі сьогодні оголосили, що по приїзду в Білорусь нас на два тижні садять на карантин (сміється). Це не дуже приємна новина, особливо, коли ти півроку не був удома і тобі хочеться швидше побачити рідних. Може все ще обійдеться.

– Скасування етапу в Осло сильно засмутило чи ні?

– Щвидше так, ніж ні. Я хотіла в Осло, люблю це місто. У минулому році там бігла, і хотілося б знову. Може я ще просто не реалізувалася на Кубку світу, тому мені хочеться ще і ще. Тому новину про скасування сприйняла якось з сумом, тим більше, що карантин - це не найкраща заміна Осло (сміється).

– Морально готові до карантину?

– Поки що ні (сміється).