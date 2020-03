Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)

Сьогодні, 14 березня, відбулася гонка переслідвування на останньому етапі Кубка світу в Контіолахті.

Перемогу здобув легендарний Мартен Фуркад, який оголосив про завершення кар'єри. Додамо, що бівно 10 років тому біатлоніст виграв тут гонку переслідування.

Україну тут представляли Артем Прима, Дмитро Підручний та Руслан Ткаленко.

Підручний та Прима зробили по два промаха і посіли 16 та 17 місце відповідно.

Руслан Ткаленко з трьома хибами опинився лише 44-м.

Переслідування. Чоловіки

