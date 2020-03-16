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У Києві пройде шалений чемпіонат саморобних літаючих апаратів Red Bull Flugtag

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У Києві пройде шалений чемпіонат саморобних літаючих апаратів Red Bull Flugtag
15:08 Сьогодні Телеграф

Новини спорту:Учасники зберуться знову, щоб позмагатися в оригінальності та артистичності.

У вересні в Києві пройде шалений чемпіонат саморобних літаючих апаратів Red Bull Flugtag, який кидає виклик ексцентричним інженерам та безстрашним пілотам, що готові здійснити свою мрію про політ. Спочатку учасникам потрібно буде придумати і сконструювати свій літаючий апарат, а потім - розігнатися і злетіти на ньому з метою пролетіти якнайдалі. Або, як це часто буває, просто впасти на воду. Тому для участі пілотам знадобляться креатив, кураж ... і зайвий комплект нижньої білизни. Прийом заявок на участь вже відкритий, і триватиме до 20 квітня 2020 року.

Red Bull Flugtag дозволяє новачкам розкрити свої таланти в конструюванні, а досвідченим учасникам повернутися на чемпіонат, щоб удосконалити навички. Для глядачів же це можливість насолодитися незабутнім шоу, адже де ще можна побачити, як найнезвичніші літаючі апарати летять з величезної вишки разом з екіпажем.

Слово "Flugtag" в перекладі з німецької означає "День польотів". Перший чемпіонат Red Bull Flugtag відбувся у 1992 році в Австрії. З тих пір в різних країнах було проведено понад 100 Флюгтагів в 55 містах світу.

Більшість учасників роблять основний упор на зовнішній вигляд свого апарату і супутнє шоу. Однак деякі апарати, на диво всім, дійсно летять. На сьогоднішній день світовий рекорд найдальшого польоту становить 78,6 метрів. Пролетіти таку неймовірну дистанцію зміг пілот команди The Chicken Whisperers наRedBullFlugtag в Каліфорнії (США) в 2013 році.

В Україні Red Bull Flugtag вперше пройшов у 2010 році в Києві на Русанівському каналі. Потім ще раз незабутньо повторився у 2013. І тепер, після стількох років, знову повертається в 2020!

У 2010 і 2013 роках на фестивалі виступило по 40 команд, а першими чемпіонами Флюгтагу в Україні стала команда "Кузькіна мать". Їх літальний апарат у вигляді кукурузника-біплана з качаном кукурудзи замість фюзеляжу пролетів всього 12 метрів, але щедро був винагороджений найвищими балами від членів журі за креатив і виступ на рампі!

У 2013-му переможцями стали "Воруши ластами" з Харкова - їх літальний апарат у вигляді гігантського восьминога зміг пролетіти 17 метрів.

В цьому році правила залишаються такими ж. Конкурсанти оцінюються за трьома критеріями: відстань польоту, креативність і шоу-талант. Підсумкова оцінка, яка визначає місце команди в рейтингу, складається з трьох цих оцінок.

У чемпіонаті Red Bull Flugtag 2020 традиційно будуть задіяні кращі команди. Подати заявку на участь потрібно до 20 квітня. 

Як стати учасником

Як правило, в команді має бути рівно п'ять зірвиголів, кожному з яких вже виповнилося 18 років. Після того, як команда сформована, потрібно придумати свій літальний апарат і відправити його креслення разом із заявкою організаторам чемпіонату. 

Деталі події: Flugtag.redbull.com

Важливо врахувати, що літальний апарат повинен важити не більше 200 кг, а його розмах крил можуть становити максимум 8 метрів. Також в конструкції не передбачається будь-якого двигуна - двигуном може служити тільки м'язова сила пілота і супроводжуючої його команди, і гравітація. Апарат повинен бути непотопаючим, і виготовленим тільки з екологічно чистих матеріалів. Команді доведеться розігнати свій літаючий апарат і зіштовхнути його з трампліну - рампи висотою 6 метрів. Перед стартом команді дається близько 30 секунд для яскравого, незабутнього виступу, яке оцінюють судді.

З тисяч заявок і ескізів будуть відібрані 40 найкреативніших літаючих апаратів, які і будуть допущені на злітну смугу Red Bull Flugtag 2020 року, щоб кинути виклик гравітації на очах сотні тисяч радісних глядачів.

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Red Bull, Чемпионат, Велосипед, Red Bull Flugtag.
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