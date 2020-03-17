Життя під час карантину: нова широка лінія подій від букмекера

Новини спорту:Мабуть, сьогодні вже не можна знайти людину, яку б не торкнулася ситуація, пов'язана з коронавірусів.

Вболівальники залишилися без топових спортивних подій, меломани здають квитки на концерти, а туристам доводиться відкладати свої плани на подорожі.

Всі ми так чи інакше виявилися заручниками ситуації, тому головне - не піддаватися паніці і дотримуватися рекомендацій лікарів. Один з основних порад - не залишати будинок без крайньої необхідності. Щоб не було спокуси вийти на вулицю, деякі банки, наприклад, пропонують солідні кешбеки на покупки онлайн-ігор або оплату підписок на таких ресурсах, як Pornhub, Netflix, Megogo, Play Station Store.

Parimatch заряджає оптимізмом і запускає широку лінію ставок на період карантину. Точніше на те, до яких наслідків може привести COVID-19.