Скачать
Субота, 21.03.2020
Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20
Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20
Пеле назвал лучшего футболиста за всю историю
Пеле назвал лучшего футболиста за всю историю
Президент МОК: О переносе Олимпиады пока речь не идет
Президент МОК: О переносе Олимпиады пока речь не идет
УЕФА пересмотрит правило ФФП из-за пандемии коронавируса
УЕФА пересмотрит правило ФФП из-за пандемии коронавируса

У Росії при загадкових обставинах загинув боєць ММА

У Росії при загадкових обставинах загинув боєць ММА
08:27 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Пантелєєв був майстром спорту з самбо, тайського боксу та рукопашного бою.

У Росії при загадкових обставинах загинув боєць ММА Віталій Пантелєєв з Бурятії.

Про це повідомляє infpol.ru.

Деталі причин смерті поки не оприлюднені.

Спортсмен з Бурятії був майстром спорту Росії по самбо, тайського боксу та рукопашного бою, чемпіоном Росії по MMA (версія Fight Nights), чемпіоном Москви з бойового самбо.

Віталій Пантелєєв почав свою професійну кар'єру в 2011 році. Брав участь в турнірах таких промоушенів як FNG, RF, CNN. Зустрічався в поєдинках з такими суперниками як Ігор Чемякін, Алі Багаутінов і іншими.

Йшов четвертий день карантину: Шовковський і кіт (Відео)

Раніше, UFC відкладе три турніри через коронавірус.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДТП, Бокс, MMA, UFC, Новини спорту, Віталій Пантелєєв.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Можете попрощатися з футболом у 2020 році
02 Євро-2020 не замінить назву
03 На 98-му році життя помер дворазовий чемпіон світу
04 "Олександрія" закупила апаратуру для трьох лікарень Кіровоградської області
05 УЄФА знову переносить закінчення сезону
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся