Олімпійські ігри 2020 офіційно перенесли

Новини спорту:Домовленість була досягнута між МОК та урядом Японії.

Проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо відкладено на один рік, до літа 2021 року, через пандемію коронавірусу. Домовленість була досягнута між урядом Японії і Міжнародним олімпійським комітетом.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив: "Ми попросили президента МОК Томаса Баха розглянути питання про відтермінування приблизно на один рік, щоб дати можливість спортсменам виступати в найкращих умовах і зробити цей захід безпечним для глядачів".

За словами прем'єр-міністра Японії, Томас Бах погодився на пропозицію Японії про перенесення Олімпіади на один рік.

Керівники погодилися з тим, що Олімпійські ігри в Токіо повинні стати маяком надії для всього світу в ці неспокійні часи. А олімпійський вогонь може стати світлом в кінці тунелю, в якому людство перебуває в цей час. Тому олімпійський вогонь залишиться в Японії.

На дружній і конструктивній зустрічі обидва лідери прийшли до висновку, що Ігри XXXII Олімпіади в Токіо повинні бути перенесені на «дату після 2020 року, але не пізніше літа 2021 року".

Також було вирішено, що Ігри збережуть назву: Олімпійські та Паралімпійські ігри Токіо-2020.

МОК відразу ж офіційно підтвердив перенесення змагань, хоча президент організації Томас Бах зовсім недавно повідомив, що обговорення триватиме місяць.