Легендарний футболіст Пеле втратив брата

Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією видання, причиною смерті колишнього футболіста став рак простати.

Зека Насіменту – молодший брат Пеле. Від 1961 до 1962 року він виступав за "Сантос", але провів за команду лише 15 матчів, в яких забив 4 голи. Після цього брат Пеле залишив професійний футбол і зосередився на сімейному бізнесі.

Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão do nosso Rei, faleceu na noite desta quarta, aos 77 anos. Zoca chegou a atuar na base do Peixão quando era mais novo. Sentimentos ao nosso ídolo Pelé e a toda sua querida família. Descanse em paz, Zoca. Obrigado por tudo! pic.twitter.com/5mHy9c3Anb

— Santos Futebol Clube (de ) (@SantosFC) March 26, 2020