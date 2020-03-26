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Помер тренер Мішель Ідальго, який завоював перший трофей збірної Франції

Помер тренер Мішель Ідальго, який завоював перший трофей збірної Франції
20:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:У віці 87 років помер Мішель Ідальго - тренер збірної Франції з футболу, яка виграла чемпіонат Європи-1984.

Про це повідомляє офіціальний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА).

Відомий французький тренер Мішель Ідальго помер в Марселі через чотири дні після свого 87-річчя.

Ідальго керував національною командою з 1976 по 1984 рік і привів її до перемоги на чемпіонаті Європи-1984. Це був перший великий трофей в історії збірної Франції. Після фіналу Ідальго поступився своїм місцем Анрі Мішелю, а сам обійняв посаду технічного директора "триколірних". У тій же якості він пізніше працював в марсельському "Олімпіку".

Саме Ідальго придумав "чарівний квадрат" - зв'язку чотирьох винахідливих півзахисників в особі Мішеля Платіні, Олена Жиресса, Жана Тігани і Луїса Фернандеса.

У період ігрової кар'єри син іммігрантів з Іспанії виступав в "Гаврі" та "Реймсі", з яким у 1956 році взяв участь у фіналі першого Кубка європейських чемпіонів. Ідальго навіть забив в тій зустрічі, але французький клуб все одно поступився іспанському "Реалу" - 3:4. Згодом він по два рази виграв чемпіонат і Кубок Франції у складі "Монако", а ось за збірну провів лише один матч в 1962 році.

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"Мішель Ідальго - одне з найбільших імен у французькому футболі. Своїм стилем гри, яскравою особистістю і пристрастю він вплинув на міжнародний футбол і підвищив популярність футболу всередині країни, - сказав президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Грає. - Йому вдавалося надихати нас неймовірними емоціями, які залишаться з нами назавжди".

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Франция, Футбол, Легенда, Смерть, Мишель Идальго, Збірна.
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