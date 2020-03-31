Найкращий в березні: НОК визначився зі спортсменом місяця

Новини спорту:Олега Верняєва удванадцяте визнали найкращим спортсменом місяця в Україні.

За підсумками березня кращим спортсменом місяця в Україні визнано олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва. Його наставник Геннадій Сартинський став найкращим тренером місяця відповідно.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України (НОК).

На початку березня талановитий гімнаст виборов "срібло" у багатоборстві на етапі Кубка світу, який відбувся в американському Мілуокі й мав статус одного з серії відбіркових змагань на Олімпіаду в Токіо, де можна здобути додаткову ліцензію на Ігри.

Олег Верняєв – вдванадцяте найкращий спортсмен місяця в Україні! Детальніше: https://t.co/1ib4q3gVXb pic.twitter.com/DfWHqAEO9M — НОК України (@OlympicUA) March 31, 2020

Для Верняєва це дванадцяте визнання НОК. Олег зрівнявся за кількістю нагород кращого спортсмена місяця в Україні із олімпійською чемпіонкою з фехтування Ольгою Харлан, в активі якої також 12 рекордних нагород.