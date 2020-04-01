Добірка кращих опорних півзахисників чемпіонату України

Новини спорту:Екс-тренер "Динамо", нинішній - "дніпрян", рекордсмен збірної України, "Гаттузо", "Едік" та інші.

10. Олег Шелаєв



Клуби: "Зоря", "Шахтар", "Металург" Д, "Дніпро", "Кривбас", "Металіст"

Роки кар'єри: 1993-2014

Вихованець луганського футболу дебютував за "Зорю" в чемпіонаті країни дуже рано - в сімнадцять років. Але, незважаючи на молодість і відсутність досвіду, досить швидко став гравцем основного складу. До двадцяти років Шелаєв награв за "Зорю" понад 70 поєдинків. Цілком можливо, що Олег залишився б в Луганську і далі, але в 1996-му "Зоря" вилетіла в Першу лігу, і опорник отримав запрошення від "Шахтаря". У Донецьку Олег не зміг закріпитися. І був відданий в оренду до "Дніпра", а потім в донецький "Металург". І там, і там він був основним гравцем. Його гра настільки вразила наставника дніпрян Кучеревського, що "Дніпро" викупив його контракт.

У складі дніпропетровської команди Шелаєв провів свої кращі футбольні роки. Він прекрасно бачив поле, був непоступливим і досить швидким. Все це дозволяло йому перекушувати вже в центрі поля атаки суперника. А ще Шелаєв володів сильним ударом. Після дев'яти років в "Дніпрі", транзитом через "Кривбас" Олег відправився в "Металіст" Маркевича, де теж грав в основному складі. Шелаєв - другий футболіст після Чижевського, кому вдалося провести чотири сотні поєдинків у чемпіонатах країни.

9. Дмитро Михайленко

Клуби: "Дніпро", "Динамо", "Металург" З

Роки кар'єри: 1992-2007.

Найкращий опорний півзахисник України дев'яностих років минулого століття. Хоча починав, як нападник. З "Дніпром" встиг зіграти ще в чемпіонаті СРСР. А ось в чемпіонаті України Михайленко виступав вже на позиції опорного півзахисника. Але навички форварда для нього ніколи не були зайвими: умів і любив атакувати і забивати. Приголомшливе бачення поля, вміння віддати точний пас, сильний удар і відмінна гра головою - ось його характерні риси.

Після відходу з "Дніпра" був основним і в "Динамо" часів тренера Сабо. А ось з приходом в команду Лобановського Михайленко поступово втратив статус незамінного. Повернувся в "Дніпро" Кучеревського, де знову став повновладним господарем центру поля. Догравав в Ізраїлі. Після повернення на Батьківщину повернувся в "Дніпро". Спочатку - як тренер молодіжної команди, потім і першої. Після зникнення "Дніпра", точніше, "переформатування" команди в "Дніпро-1", став головним тренером цього колективу.

8. Едмар

Клуби: "Таврія", "Металіст", Дніпро

Роки кар'єри: 2003-2016.

Бразилець, який згодом став українцем, в наш чемпіонат увірвався стрімко. У перший же свій сезон в українському футболі він став найкращим плеймейкером "Таврії". А всього через рік був обраний капітаном сімферопольської команди. За чотири роки, проведених в "Таврії", Едмар, він же "Едік", став головним улюбленцем тамтешніх уболівальників. Але рівень команди він переріс, і потрібно було рухатися далі.

А далі був "Металіст". І в Харкові, в тій неймовірній бронзово-срібній команді, Едмар був одним з головних сполучних елементів. Старт Едмара за "Металіст" в єврокубках вийшов більш ніж вражаючим: він забив гол на виїзді "Евертону", забив ліверпульцям і в Харкові. За харків'ян він відіграв вісім років. І весь цей час був гравцем основного складу. Швидкий, чіпкий, умів не тільки підключатися до атак, але і завершувати їх. Опорник вже нової формації: не тільки руйнівник, але і творець. Після розвалу "Металіста" перейшов до "Дніпра", але за нову команду зіграв лише десять поєдинків. Прийняв українське громадянство, був заграний за збірну України (провів 15 матчів).

7. Огнен Вукоєвич

Клуб: "Динамо"

Роки кар'єри: 2008-2015

За цього хорватського півзахисника розгорнулося справжнє полювання між двома провідними українськими клубами - "Динамо" і "Шахтарем". Але не тільки українські гранди полювали на Огнена. За його словами, в його послугах була зацікавлена "Баварія". Але в підсумку опорник загребського "Динамо" вирішив зупинитися на звичних біло-блакитних кольорах. Протягом семи років Огнен вірою і правдою служив київському клубу. Вукоєвич - класичний представник свого амплуа. Дуже чіпкий і жорсткий, приголомшливо непоступливий, він випалював центр поля в кращих традиціях професії. Не дарма київські вболівальники нарекли його "Гаттузо". Хоча при необхідності Вукоєвич міг зіграти і в центрі захисту. Після закінчення кар'єри Огнен був селекціонером "Динамо" по балканському напрямку. Під час ЧС-2018 він працював у збірній Хорватії. Запам'ятався словами підтримки нашій країні: "Слава Україні!" після перемоги хорватів над Росією. Було дійсно круто.

6. Фред

Клуб: "Шахтар2"

Роки кар'єри: 2013-2018

Мініатюрний бразилець (зріст 169 см) з дитинства відрізнявся неабияким талантом. Ще в бразильському "Інтері" він самотужки закривав весь центр поля: займався і руйнуванням, і творенням. Чим відразу ж привернув увагу провідних європейських клубів. Але спритнішим за всіх виявився "Шахтар". За трансфер Фреда «гірники» заплатили 15 мільйонів євро.

Бразилець приголомшливо дебютував за донецьку команду, відзначившись дублем у ворота "Чорноморця" в матчі за Суперкубок. Після того поєдинку місце Фреда в основі "гірників" не викликало сумніву. Швидкий, технічний, що вмів грати між лініями, починати атаки своєї команди і переривати чужі - ось таким був Фред в "Шахтарі". Його не вибила з колії навіть дискваліфікація за допінг. Повернувся ще сильнішим. Після блискучої кампанії в груповому етапі Ліги чемпіонів-2017, в якій "Шахтар" посів друге місце, про Фреда заговорили як про футболіста світового масштабу. Утримати гравця такого рівня донеччани просто не змогли. Але виручили за нього 47 мільйонів фунтів, які заплатив "МанЮнайтед".

5. Олександр Хацкевич

Клуб: "Динамо"

Роки кар'єри: 1996-2004

Двох білорусів - Валентина Белькевича і Олександра Хацкевича - київське "Динамо" запримітило в Москві під час турніру чемпіонів Співдружності, коли "сябри" захищали кольори мінського "Динамо2. У столиці України справи у Хацкевича не відразу пішли вгору. Деякий час опорний півзахисник виступав за другу команду. Але з поверненням в "Динамо" Лобановського, Хацкевич став гравцем основного складу. Він грав дуже жорстко, часом за межею фолу, був дуже незручний для опонентів. Така непрохідна скеля в центрі поля. Іноді йому не вистачало майстерності, але цей недолік з лишком компенсував непоступливістю і неймовірними бійцівськими якостями. А ще володів приголомшливим за силою ударом. Часто виконував 2стандарти2. Після завершення ігрової кар'єри став тренером. У 2017-2019 роках очолював київське "Динамо", але через відсутність результату був звільнений. Зараз тренує "Ротор".

4. Анатолій Тимощук

Клуби: "Волинь", "Шахтар"

Роки кар'єри: 1995-2007

Як і Михайленко, Тимощук теж починав нападаючим. Але з переходом в "Шахтар" тодішній наставник "гірників" Анатолій Бишовець вирішив перекваліфікувати форварда в опорники. І це відразу ж принесло свої плоди. На довгі роки Анатолій став незамінним гравцем "Шахтаря". До речі, саме за протекцією Бишовця капітанська пов'язка "гірників" теж перекочувала до Тимощука. Залишався ватажком команди і при інших тренерах - Прокопенку, Скалі, Яремченку, Шустеру, Луческу. Його вирізняла неймовірна працездатність, "двохжильність". А ще – дуже сильний удар, який часто досягав мети. Був виконавцем стандартних ситуацій. За 20 мільйонів євро в 2007 році Тимощук перейшов в "Зеніт". За свою багату кар'єру цей футболіст виграв три національні чемпіонати: України, Росії та Німеччини. В його активі - Кубок УЄФА і Кубок чемпіонів. Тимощук - рекордсмен збірної України за кількістю зіграних поєдинків - 144. Зараз працює тренером в "Зеніті".

3. Тарас Степаненко

Клуби: "Металург" З, "Шахтар"

Роки кар'єри: 2006-н.ч.

Найкращий опорний півзахисник країни останнього десятиліття. Починав у запорізькому "Металурзі", де звернув на себе увагу і "Шахтаря", і "Динамо". Вибрав донецьку команду. У "Шахтар" перейшов разом зі своїм другом Сергієм Кривцовим. Зараз "Шахтар" без Степаненка і з ним в основі - дві різні команди. Неперевершений майстер руйнування атак суперника, "підчищає" за партнерами в центрі поля. Фізично дуже міцний і витривалий, майже ніколи не поступається в єдиноборствах. Володіє дуже сильним ударом. У складі "Шахтаря" став багаторазовим чемпіоном країни, володарем Кубка України. Є віце-капітаном "гірників" і збірної України, за яку провів 57 матчів.

2. Андрій Гусін

Клуби: "Карпати", ЦСКА-«Борисфен», "Динамо"

Роки кар'єри: 1992-2005

Ще один опорний півзахисник, який перші кроки у футболі робив в якості нападника. Починав у "Карпатах", після чого отримав запрошення в "Динамо". У головному клубі столиці України відразу не зміг закріпитися і був відпущений в оренду в ЦСКА. Там знову знайшов себе: постійно грав в основі і забивав, що стало приводом для повернення в "Динамо". Але в складі "біло-блакитних" ми вже не побачили Гусіна-форварда. Тому що з'явився Гусін-опорник. За його словами, одного разу він запропонував своїм партнерам по "Динамо" дати йому спробувати зіграти "хвилеріза". Мовляв, ви мене ніколи не пройдете на цій позиції. Спробував. Зіграв. Вийшло відмінно. І за всім цим спостерігав Лобановський, який відразу ж перевів Гусіна в центр поля.

На довгі роки цей блондин став уособленням опорного півзахисника: і в "Динамо", і в збірній країни. Він умів практично все - і відібрати, і організувати атаку, і забити. Хоча, звичайно ж, найбільше досяг успіху як руйнівник. Після закінчення ігрової кар'єри намагався тренувати. Переважно в Росії. Трагічно загинув у вересні 2014-го, розбившись на мотоциклі.

1. Фернандіньо

Клуб: "Шахтар"

Роки кар'єри: 2005-2013

У клуб з Донецька цей худорлявий бразильський півзахисник прийшов в двадцятирічному віці. Але на той момент Фернандіньо був уже відомим і титулованим майстром: він вигравав у складі збірної Бразилії чемпіонат світу серед юнаків, був віце-чемпіоном Бразилії, фіналістом Кубка Лібертадорес. У "Шахтар" Ферна перейшов за непогані на той момент сім з половиною мільйонів євро. З приходом Фернандіньо "Шахтар" на довгі роки вирішив всі свої проблеми в центрі поля. Навіть відхід Тимощука в "Зеніт" виявився майже безболісним, адже в команді був Фернандіньо.

Бразилець фактично першим в чемпіонаті України видозмінив функції "хвилеріза". Якщо раніше гравці цього амплуа в основному руйнували, то Ферна ще і творив. Він встигав скрізь, і в атаці, і в обороні. Багато забивав. Володів приголомшливим за силою ударом. Його вклад в перемогу "Шахтаря" в Кубку УЄФА складно переоцінити: одних тільки забитих м'ячів в тому сезоні у нього шість. Перед початком сезону 2013/2014 Фернандіньо за сорок мільйонів євро був проданий в "МанСіті".