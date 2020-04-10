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П'ятниця, 10.04.2020
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20 клубів НХЛ підтримують скорочення серій у плей-офф Кубка Стенлі

20 клубів НХЛ підтримують скорочення серій у плей-офф Кубка Стенлі
12:54 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Національна хокейна ліга безстроково призупинила матчі у березні.

Більшість команд НХЛ підтримує введення скорочених серій у плей-офф Кубка Стенлі нинішнього сезону.

20 з 24-х опитаних генеральних менеджерів клубов підтримали ідею із серіями до трьох перемог аж до фіналів конференцій, повідомляє theScore.

Щоправда, в фіналі Кубка Стенлі більшість клубів розглядає лише повноцінну серію до чотирьох перемог.

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Кілька генеральних менеджерів не підтримали ідею, пропонуючи залишити звичний формат плей-офф, не зважаючи на пандемію коронавірусу. Один з генеральних менеджерів запропонував варіант, за яким доля серії вирішуватиметься в одному матчі, а фінал Кубка Стенлі розіграють у трьох зустрічах.

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НХЛ, Спорт, Хокей, Коронавірус.
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