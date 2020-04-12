Скачать
Неділя, 12.04.2020
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

Біатлоніст Мартен Фуркад, розповів, що ніколи не вдавався до допінгу

Біатлоніст Мартен Фуркад, розповів, що ніколи не вдавався до допінгу
23:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону француз Мартен Фуркад розповів, що жодного разу за свою кар'єру не контактував з тими, хто б міг дати йому допінг.

"Навіть якби я хотів вдатися до допінгу під час своєї кар'єри, то не знаю, з ким би міг зв'язатися з цього приводу.

Після десяти років кар'єри в біатлоні у мене немає номера телефону, за яким можна було б подзвонити. Це повідомлення для людей старшого покоління, у яких склалося враження, що допінг можна зустріти на кожному кроці в спорті вищих досягнень", - наводить слова Фуркада французьке видання L'Equipe.

31-річний Фуркад оголосив про завершення кар'єри в кінці минулого сезону. Француз є 13-разовим чемпіоном світу з біатлону.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Биатлон, Скандал, Допинг, Мартен Фуркад, Олимпийский чемпион, Коментарі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Український тренер Дем'яненко залишає словацьку "Нітру"
02 Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер
03 Руслан Ротань назвав причину програшу молодіжної збірної України
04 "Динамо" може продати Миколенко в "Наполі"
05 Розіграш чемпіонату Білорусі з футболу продовжується
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся