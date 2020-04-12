Біатлоніст Мартен Фуркад, розповів, що ніколи не вдавався до допінгу

Новини спорту:П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону француз Мартен Фуркад розповів, що жодного разу за свою кар'єру не контактував з тими, хто б міг дати йому допінг.

"Навіть якби я хотів вдатися до допінгу під час своєї кар'єри, то не знаю, з ким би міг зв'язатися з цього приводу.

Після десяти років кар'єри в біатлоні у мене немає номера телефону, за яким можна було б подзвонити. Це повідомлення для людей старшого покоління, у яких склалося враження, що допінг можна зустріти на кожному кроці в спорті вищих досягнень", - наводить слова Фуркада французьке видання L'Equipe.

31-річний Фуркад оголосив про завершення кар'єри в кінці минулого сезону. Француз є 13-разовим чемпіоном світу з біатлону.