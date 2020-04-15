Кабмін дозволив членам збірних України тренуватись під час карантину (Відео)

За словами Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, при підготовці проекту було враховано міжнародний досвід організації тренувань спортсменів в умовах карантину. Раніше дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор і народний депутат України Жан Беленюк зазначив, що члени національних збірних з олімпійських, паралімпійських та неолімпійських видів спорту мають тренуватися в належних умовах під час карантину: "...Їздити на велосипедах, бігати, тренуватися у спортивних залах тощо".