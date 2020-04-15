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Середа, 15.04.2020

Кабмін дозволив членам збірних України тренуватись під час карантину (Відео)

За словами Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, при підготовці проекту було враховано міжнародний досвід організації тренувань спортсменів в умовах карантину. &nbsp; Раніше дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор і народний депутат України Жан Беленюк зазначив, що члени національних збірних з олімпійських, паралімпійських та неолімпійських видів спорту мають тренуватися в належних умовах під час карантину: "...Їздити на велосипедах, бігати, тренуватися у спортивних залах тощо".
Укринформ
Фото: Твиттер
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Кабмин, Карантин, Збірна України, Тренування, Коронавірус.
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