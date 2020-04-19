Проведення Олімпіади в 2021 неможливе, поки не винайдуть вакцину

Новини спорту:Проведення літньої Олімпіади в 2021 році залежить від медиків.

Проведення Олімпійських ігор в 2021 році видається нереалістичним, якщо вчені до той час не розроблять доступну вакцину від COVID-19, розповіла BBC професор Единбурзького університету Деві Шрідхар.

"Ми чуємо від вчених, що розробити вакцину можливо. Я думала, на це піде рік або півтора, але ймовірно, що це може статися раніше. Якщо ми отримаємо вакцину протягом року, думаю, проведення Олімпіади виглядає реалістично. Якщо ж наукового прориву не станеться, думаю, це нереально", - розповіла Деві.

Нагадаємо, в березні Олімпіаду-2020 в Токіо перенесли на липень і серпень наступного року. Поки що Японія може використовувати олімпійське селище в якості госпіталю в умовах пандемії.