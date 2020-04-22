Карлсен переміг Каруану і очолив онлайн-турнір Magnus Carlsen Invitational

Новини спорту:На міжнародному онлайн-турнірі з шахів Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів завершилися перші матчі третього кола.

Ініціатор змагань чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен виграв у Фабіано Каруани (США) - 3:1 (рахунок у матчі 3:0), а 16-річний іранець Аліреза Фірузджа програв іншому представнику США Хікару Накамурі - 0,5:3,5 (рахунок у матчі 0:3).

У четвер, 23 квітня, третій тур продовжать поєдинки Максим Вашьє-Лаграв (Франція) - Дін Ліжень (Китай), Аніш Гірі (Голландія) - Ян Непомнящий (Росія).

Турнірне становище учасників: Карлсен - 8 очок (після 3-х матчів), Накамура - 7 (3), Каруана - 5 (3), Вашьє-Лаграв - 4 (2), Дін Ліжень - 4 (2), Непомнящий - 2 (2), Гірі - 0 (2), Фірузджа - 0 (3).

Нагадаємо, що суперники грають між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон".

В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами колового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.