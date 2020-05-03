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Новий світовий рекорд з пауерліфтингу встановив актор із "Гри Престолів"

Новий світовий рекорд з пауерліфтингу встановив актор із "Гри Престолів"
07:09 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Ісландець Хафтор Б'орнссон, який знімався у серіалі "Гра престолів", став автором світового рекорду у пауерліфтингу.

206 сантиметровий ісландець, який важить 200 кг, з третьої спроби у становій тязі підняв штангу вагою 501 кг.

Новий рекорд, який встановив 31-річний атлет, на один кілограм більше попереднього, встановленого в 2016 році британським стронгменом Едвардом Холом.

Зауважимо, що Б'орнссон відомий за роллю Грігора “Гора” Клігана в культовому серіалі “Гра престолів”.

Довідка УНН: Б'орнссон розпочав спортивну кар’єру в 2006 році у якості баскетболіста — за два клуби чемпіонату Ісландії впродовж двох сезонів. Однак у 2008 році завершив кар’єру баскетболіста через травму коліну. Після цього він перекваліфікувався у стронгмена. У 2018 році ісландець завоював звання “Найсильніша людина в Європі”, “Найсильніша людина в світі” і вигравав “Арнольд Стронгман Класик” (2018-20 роки).

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Пауэрлифтинг, Силач, Хафтор Бьернссон, Світовий рекорд, Б'орнссон, Найсильніша людина.
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