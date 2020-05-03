Сьогодні відбудеться фінал онлайн турніру з шахів Magnus Carlsen Invitational

Новини спорту:Норвежець зіграє із американцем.

Сьогодні, 3 травня відбудеться фінальний матч онлайн турніру Magnus Carlsen Invitational. Нагадаємо, що ці змагання розпочалися наприкінці квітня та зібрали у своїй когорті 16 кращих шахістів світу.

У вирішальному матчі між собою зіграють діючий чемпіон світу, норвежець Магнус Карлсен (у півфіналі здолав китайця Ліжень Діна) та американський гросмейстер Хікару Накамура (у півфіналі обіграв свого співвітчизника Фабіано Каруана).

Початок вирішальної партії запланований на 17:00 за Києвом. Учасники грають один з одним рапід-матчі з чотирьох партій. У разі нічиєї граються бліц-партії. При рівному рахунку призначається армагеддон.