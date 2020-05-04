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Понеділок, 04.05.2020
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Український спорт з наступного тижня буде виходити з карантину

Український спорт з наступного тижня буде виходити з карантину
14:21 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:З 11 травня будуть дозволені тренування на базах клубів.

З 11 травня будуть дозволені тренування в командних видах спорту на закритих базах. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів.
 
"Україна готується до ослаблення карантину з 11 травня. Плануємо відкрити парки, сквери та зони відпочинку, об'єкти індустрії краси, частина магазинів, які розташовані в окремих приміщеннях", - сказав Шмигаль.
 
Нагадаємо, відновлення тренувань в командних видах спорту входило до початкового плану уряду щодо виходу з карантину.

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Додамо, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні в понеділок продовжить дію карантину в Україні до 22 травня. Але при цьому буде офіційно названий список об'єктів, які відкриються після початку першого етапу ослаблення карантину.

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Все по темі:

Кабмин, Карантин, Шмигаль, Тренування, Пом'якшення, Український спорт, Спортивні бази.
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