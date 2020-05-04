Український спорт з наступного тижня буде виходити з карантину

Новини спорту:З 11 травня будуть дозволені тренування на базах клубів.

З 11 травня будуть дозволені тренування в командних видах спорту на закритих базах. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів.



"Україна готується до ослаблення карантину з 11 травня. Плануємо відкрити парки, сквери та зони відпочинку, об'єкти індустрії краси, частина магазинів, які розташовані в окремих приміщеннях", - сказав Шмигаль.



Нагадаємо, відновлення тренувань в командних видах спорту входило до початкового плану уряду щодо виходу з карантину.

Додамо, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні в понеділок продовжить дію карантину в Україні до 22 травня. Але при цьому буде офіційно названий список об'єктів, які відкриються після початку першого етапу ослаблення карантину.