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Вівторок, 12.05.2020
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Діамантова ліга має намір відновити змагання в серпні в Монако

Діамантова ліга має намір відновити змагання в серпні в Монако
16:17 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Першим етапом після рестарту попередньо призначений турнір в Монако.

Діамантова ліга представила новий попередній календар на 2020 рік. Перший етап відбудеться 14 серпня в Монако.

Змагання триватимуть до кінця жовтня, частина з них очікує подальшого узгодження. Фінал планують провести в Цюріху. Тим часом, швейцарське місто може прийняти змагання в 2021 і 2022 році, якщо в цьому сезоні провести змагання не вдасться.

Раніше Ліга оголосила про безстрокове перенесення двох етапів в Юджині та Парижі. 11 червня заплановано проведення виставкового турніру в Осло. Частина із запланованих етапів скасована.

Також повідомлялося, що президент World Athletics Себастьян Коу хоче провести нинішній сезон з серпня по жовтень.

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Монако, Турнир, Легка атлетика, Відновлення, Серпень, Діамантова ліга.
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