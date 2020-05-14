Кваліфікація на Олімпійські ігри пройде з 29 червня по 4 липня 2021 року

Новини спорту:Турніри пройдуть з 29 червня по 4 липня 2021 року.

ФІБА підтвердила, що перенесені чоловічі кваліфікаційні турніри на Олімпійські ігри в Токіо пройдуть в 2021 році. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації баскетболу.

Чотири олімпійські відбіркові турніри ФІБА будуть проводитися в Канаді, Хорватії, Литві та Сербії.

Всього у відбіркових змаганнях візьме участь 24 збірні. Жеребкування кваліфікаційного турніру відбулася в листопаді 2019 року.

Раніше в фінальний турнір Олімпіади пробилися збірні Аргентини, Австралії, Іспанії, Франції, Ірану, Нігерії та США, а також збірна Японії, яка представляє країну - господарку Ігор.