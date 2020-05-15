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Легкоатлет Дмитренко отримав "бронзу" ЧЄ-2014 після дискваліфікації Іванова

Легкоатлет Дмитренко отримав "бронзу" ЧЄ-2014 після дискваліфікації Іванова
13:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Європейська легка атлетика (ЕА) офіційно оголосила, що українець Руслан Дмитренко став бронзовим призером зі спортивної ходьби на 20 км чемпіонату Європи 2014 року в Цюриху (Швейцарія).

Це стало можливим після дискваліфікації через порушення антидопінгових правил росіянина Алєксандра Іванова. Про це йдеться у циркулярному листі, який надійшов на адресу ФЛАУ від імені виконавчого директора ЕА Крістіана Мілза.

2014 року переможцем чемпіонату Європи став іспанець Мігель Анхель Лопес (1:19.44 хв). Олександр Іванов (1:19.45 год) отримав "срібло",  Денис Стрєлков і Руслан Дмитренко показали однаковий час - 1:19.46 год, проте десяті долі секунди були на боці Стрєлкова.

Таким чином, Дмитренко після дискваліфікації Іванова піднявся на третє місце, а Стрєлков став другим.

Навіть попри те, що звістка про бронзу надійшла до Руслана Дмитренка лише за шість років після чемпіонату Європи, ця медаль має для нього неабияку цінність. Наразі спортсмен проходить реабілітацію після ДТП, яке трапилося в березні.

"Приємно отримати медаль. Як кажуть, нема лиха без добра. У мене все співпало: я вийшов з дискваліфікації, все налагоджується з моїми руками і ногами, поступово починаю реабілітацію – і тут такий бонус у вигляді медалі. Можливо, це знак, що не можна зупинятися, потрібно рухатися вперед і попереду будуть ще медалі. Це величезний стимул для мене", - прокоментував подію Дмитренко.

Нагадаємо, що 2014 року Руслан Дмитренко також став переможцем Кубка світу зі спортивної ходьби, встановив національний рекорд України і був визнаний найкращим скороходом року у світі на дистанції 20 км за підсумками серії IAAF Race Walking Challenge.

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Все по темі:

Дисквалификация, Бронза, Иванова, Легкоатлет Дмитренко, ЧЄ-2014, Європейська легка атлетика.
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