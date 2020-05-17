Сьогодні стартує онлайн-чемпіонат Європи зі швидких шахів

Новини спорту:Перший онлайн-чемпіонат Європи зі швидких шахів (рапід) проходитиме на платформі Chess.com під егідою Європейського шахового союзу до 31 травня.

Про це повідомляє Федерація шахів України (ФШУ).

На даний момент в списках учасників вже майже 3 тисячі шахістів, серед них понад 100 гросмейстерів.

Змагання пройдуть за досить незвичною схемою. Учасників розділять на 5 рейтингових груп, турніри в яких відбудуться послідовно, один за одним. Першими в боротьбу вступлять шахісти з найнижчим рейтингом 1000-1400, сто з них, які покажуть кращі результати, отримають право продовжити боротьбу в наступній рейтинговій групі і так далі.

У фіналі чемпіонату за нокаут-системою зіграють 16 шахістів: 12 переможців в найвищій рейтинговій групі Е (2300+), а також чотири запрошених гросмейстера.

Стартовий лист в групі Е очолюють Григорій Опарін (Росія, 2728), Володимир Онищук (Україна, 2714), Жамсаран Цидипов (Росія, 2703) і Ігор Коваленко (Латвія, 2700).

Крім виходу до фінальної частини учасники чемпіонату розіграють в рейтингових групах путівки в різні європейські змагання (серед чоловіків, жінок, ветеранів, юніорів).

Призовий фонд фінальної частини першості складе близько 10 тисяч євро.