Скачать
Неділя, 17.05.2020
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Тренера Ливерпуля зовут в политику
Тренера Ливерпуля зовут в политику
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш

Голова UFC: "Ми відмінно провели три турніри. Головне – ніхто не заразився"

Голова UFC: "Ми відмінно провели три турніри. Головне – ніхто не заразився"
12:37 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Під час пандемії коронавірусу відбулося три турніри UFC за тиждень.

Глава UFC Дена Вайт прокоментував організацію трьох турнірів. Нагадаємо, що з 9 по 17 травня в Джексонвіллі пройшло три івенти - UFC 249, UFC Fight Night 171 і UFC Fight Night 172.

Вайт задоволений як все пройшло під час пандемії коронавірусу.

«Я радий, що ми пройшли все це. Я хотів би, щоб цей тиждень швидше закінчився. Він був дуже успішним і зараз я себе відмінно відчуваю. Головне - ніхто не хворий. Ніхто не заразився і, сподіваюся, так воно і буде. Це були відмінні турніри і прекрасний тиждень.

Ми вибрали ідеальне місце для турніру, гарне місто. Губернатор, мер Джексонвіля і Атлетична комісія - всі відпрацювали на висоті. Арена просто неймовірна. Тут було відмінно. Я радий, що ми влаштували турніри тут. Але тепер я готовий відправитися додому», - сказав Дена Вайт.

Нагадаємо, що 17 травня в Джексонвіллі відбувся черговий турнір UFC Fight Night 172, в головному бою якого Алістар Оверім нокаутував Волта Харріса.

Раніше Дена Вайт анонсував, що в червні UFC відкриє «Бійцівський острів».

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

UFC 249, UFC Fight Night 171, UFC Fight Night 172, Глава UFC, Дена Вайт, Три турніри, Прокоментував.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Голова UFC: "Ми відмінно провели три турніри. Головне – ніхто не заразився"
02 "Брюгге" завершує переговори про викуп Соболя
03 У батька Хабіба вражено 75% легень після інсульту
04 Пеле привітав Бундеслігу з відновленням сезону
05 Мілан побореться за форварда Сантоса Жорже
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся