Голова UFC: "Ми відмінно провели три турніри. Головне – ніхто не заразився"

Новини спорту:Під час пандемії коронавірусу відбулося три турніри UFC за тиждень.

Глава UFC Дена Вайт прокоментував організацію трьох турнірів. Нагадаємо, що з 9 по 17 травня в Джексонвіллі пройшло три івенти - UFC 249, UFC Fight Night 171 і UFC Fight Night 172.

Вайт задоволений як все пройшло під час пандемії коронавірусу.

«Я радий, що ми пройшли все це. Я хотів би, щоб цей тиждень швидше закінчився. Він був дуже успішним і зараз я себе відмінно відчуваю. Головне - ніхто не хворий. Ніхто не заразився і, сподіваюся, так воно і буде. Це були відмінні турніри і прекрасний тиждень.

Ми вибрали ідеальне місце для турніру, гарне місто. Губернатор, мер Джексонвіля і Атлетична комісія - всі відпрацювали на висоті. Арена просто неймовірна. Тут було відмінно. Я радий, що ми влаштували турніри тут. Але тепер я готовий відправитися додому», - сказав Дена Вайт.

Нагадаємо, що 17 травня в Джексонвіллі відбувся черговий турнір UFC Fight Night 172, в головному бою якого Алістар Оверім нокаутував Волта Харріса.

Раніше Дена Вайт анонсував, що в червні UFC відкриє «Бійцівський острів».