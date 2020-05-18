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Astralis стала чемпіоном ESL One: Road to Rio

Astralis стала чемпіоном ESL One: Road to Rio
07:44 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:У фіналі данці обіграли G2 Esports.

Astralis розгромила G2 Esports в фіналі ESL One: Road to Rio по CS: GO для Європи.

Гра завершилася з рахунком 3:0 (16:6 Nuke, 16:2 Vertigo). Astralis отримала карту-перевага, так як вийшла в гранд-фінал з верхньої сітки. Команда Лукаса gla1ve Россандера посіла перше місце і заробила $ 33 тис.

Плей-офф турніру провели в сітці формату double-elimination на вісім команд. На шляху до вирішальної зустрічі датський колектив обіграв G2 Esports і FaZe Clan.

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ESL One: Road to Rio для Європи пройшов з 22 квітня по 17 травня в онлайні. 16 команд розіграли $ 115 тис. І рейтингові очки, які Valve і ESL використовують при розподілі слотів на мейджор ESL One Rio 2020.

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Перемога, Astralis, Чемпіони, ESL One, Road to Rio, Контрстрайк.
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