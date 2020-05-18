Жан Беленюк: "спортивні змагання без глядачів втрачають свою сутність"

Новини спорту:Жан Беленюк в інтерв'ю Mixsport, зокрема, зазначив, що без глядачів змагання втрачають свою сутність і він сподівається, що такий період триватиме не довго.

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор і народний депутат України Жан Беленюк прокоментував проведення змагань без глядачів в умовах послабення карантину через пандемію коронавірусу.

"Навряд чи змагання будуть довго проходити без глядачів. Адже дуже важлива атмосфера і все робиться, в першу чергу, для уболівальників. Я не уявляю, як можна виступати без глядачів, коли не отримуєш від них емоцій і підтримки. Мені здається, змагання втрачають свою сутність. Думаю, що скоро все повернеться на круги своя і вболівальники зможуть отримувати задоволення від споглядання улюблених видів спорту, а атлети зможуть у звичній для себе обстановці показувати високі результати

...Сподіваємося, що не буде другої хвилі коронавірусу. Адже вже є новини, що в Кореї новий спалах захворювань. Київ також б'є рекорди за кількістю хворих за день. Я так розумію, це результат травневих свят, коли люди дозволили собі трохи розслабитися і провести ці вихідні у колі друзів", - сказав Беленюк.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, в країні призупинили всі спортивні змагання. 11 травня почалося послаблення карантину, представникам національних збірних дозволили тренуватися на спортивних базах. В умовах подальшого полаблення карантину розглядаються варіанти поновлення спортивних змагань без глядачів.