Новини спорту:На Чернігівщині створили штатну олімпійську спортивну команду, яка отримуватиме зарплату з обласного бюджету.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"В області почала діяти новостворена олімпійська штатна спортивна команда. До неї входитимуть найбільш результативні спортсмени віком до 23 років, які займаються олімпійськими видами спорту. Вони отримуватимуть заробітну плату з обласного бюджету. Цьогорічна загальна сума виплат - майже мільйон чотириста тисяч гривень", - повідомив очільник області.

За його словами, набір у команду здійснюється шляхом конкурсного відбору, основним критерієм якого є особисті спортивні досягнення.

Перші контракти у травні уклали вже 10 представників семи літніх олімпійських видів спорту: боксу, важкої та легкої атлетики, велоспорту, дзюдо, стрільби з лука та кульової стрільби. Нині триває конкурс із зимових видів, зокрема біатлону та лижних гонок - підписання трудових договорів зі спортсменами заплановане на червень.

Прокопенко вважає, що створення штатної команди забезпечить фінансову та мотиваційну підтримку провідних спортсменів Чернігівщини.