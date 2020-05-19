Скачать
Вівторок, 19.05.2020
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Трансфер Холланда: Боруссия выставила сумасшедший ценник
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Девушка-боец UFC любит полностью обнаженной тренироваться и не только (Фото 18+)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает
Лопес: Из-за пандемии бой с Ломаченко постепенно исчезает

Яхтсмени почали тренуватися до “Південної регати”

Яхтсмени почали тренуватися до “Південної регати”
16:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:З послабленням карантину яхтсмени почали тренуватися до “Південної регати”, яку попередньо перенесли на кінець червня.

Так, у Запоріжжі яхтсмени вже спустили свої човни на воду і борознили Дніпро. Про це повідомляє телеканал TV5.

“Південна регата” існує чотири роки і цьогоріч мала святкувати мініювілей. Втім, через пандемію коронавірусу любителі поганяти під білим трикутником не вийшли на воду. Готуючись до змагань, котрі попередньо перенесені на кінець червня, екіпаж “Пегасу” залюбки погодився показати нам все те, що зазвичай залишається поза кадром", - йдеться в повідомленні.

Нині яхтсменам залишається лише сподіватися, що ювілейна “Південна регата” все ж відбудеться і вони нарешті відкриють цьогорічний змагальний сезон.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Червень, Підготовка, Яхтсмени, Південна регата.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Надаль визнаний кращим спортсменом в історії Іспанії
02 Караваєв: Бокс почав мене захоплювати, коли побачив бої Усика і Ломаченка
03 В Англії планують церемонію вручення трофея чемпіону Прем'єр-ліги
04 Бейсбольні бутси Джордана продані за 93 тисячі доларів
05 Зеніт запропонував Тимощуку новий контракт
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся