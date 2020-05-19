Новини спорту:З послабленням карантину яхтсмени почали тренуватися до “Південної регати”, яку попередньо перенесли на кінець червня.

Так, у Запоріжжі яхтсмени вже спустили свої човни на воду і борознили Дніпро. Про це повідомляє телеканал TV5.

“Південна регата” існує чотири роки і цьогоріч мала святкувати мініювілей. Втім, через пандемію коронавірусу любителі поганяти під білим трикутником не вийшли на воду. Готуючись до змагань, котрі попередньо перенесені на кінець червня, екіпаж “Пегасу” залюбки погодився показати нам все те, що зазвичай залишається поза кадром", - йдеться в повідомленні.

Нині яхтсменам залишається лише сподіватися, що ювілейна “Південна регата” все ж відбудеться і вони нарешті відкриють цьогорічний змагальний сезон.