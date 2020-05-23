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У складі Natus Vincere по Dota 2 відбулася заміна

У складі Natus Vincere по Dota 2 відбулася заміна
11:06 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:В український клуб перейшов саппорт Віталій so bad Ошманкевич.

Natus Vincere оголосили про заміну в складі по Dota 2.

Клуб покинув Семен CeMaTheSlayeR Кривуля. Замість нього прийшов колишній саппорт Team Unique Віталій so bad Ошманкевич.

So bad раніше виступав за Team Unique і Vega Squadron. З останньою командою гравець зайняв третє місце в регіональних відбіркових на The International 2019, завершивши груповий етап кваліфікації без поразок. В команді з Іваном VANSKOR Скороходом so bad взяв участь в GGBET Championship 2 і EGB Arena of Blood.

Таким чином, в оновленому складі NAVI зіграють на ESL One Birmingham 2020 року - Online для Європи і СНД.

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Склад Natus Vincere

Владислав Crystallize Крістанек
Ідан MagicaL Варданян
Павло 9pasha Хвастунов
Віталій so bad Ошманкевич
Ільяс illias Ганээв

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DotA 2, DotA, Natus Vincere, Заміна.
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