У складі Natus Vincere по Dota 2 відбулася заміна

Natus Vincere оголосили про заміну в складі по Dota 2.
Клуб покинув Семен CeMaTheSlayeR Кривуля. Замість нього прийшов колишній саппорт Team Unique Віталій so bad Ошманкевич.
So bad раніше виступав за Team Unique і Vega Squadron. З останньою командою гравець зайняв третє місце в регіональних відбіркових на The International 2019, завершивши груповий етап кваліфікації без поразок. В команді з Іваном VANSKOR Скороходом so bad взяв участь в GGBET Championship 2 і EGB Arena of Blood.
Таким чином, в оновленому складі NAVI зіграють на ESL One Birmingham 2020 року - Online для Європи і СНД.
Склад Natus Vincere
Владислав Crystallize Крістанек
Ідан MagicaL Варданян
Павло 9pasha Хвастунов
Віталій so bad Ошманкевич
Ільяс illias Ганээв