У складі Natus Vincere по Dota 2 відбулася заміна

Новини спорту:В український клуб перейшов саппорт Віталій so bad Ошманкевич.

Natus Vincere оголосили про заміну в складі по Dota 2.

Клуб покинув Семен CeMaTheSlayeR Кривуля. Замість нього прийшов колишній саппорт Team Unique Віталій so bad Ошманкевич.

So bad раніше виступав за Team Unique і Vega Squadron. З останньою командою гравець зайняв третє місце в регіональних відбіркових на The International 2019, завершивши груповий етап кваліфікації без поразок. В команді з Іваном VANSKOR Скороходом so bad взяв участь в GGBET Championship 2 і EGB Arena of Blood.

Таким чином, в оновленому складі NAVI зіграють на ESL One Birmingham 2020 року - Online для Європи і СНД.

Склад Natus Vincere

Владислав Crystallize Крістанек

Ідан MagicaL Варданян

Павло 9pasha Хвастунов

Віталій so bad Ошманкевич

Ільяс illias Ганээв