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В Україніі запускають серію онлайн-забігів

В Україніі запускають серію онлайн-забігів
11:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Компанія-організатор Київського марафону та найбільших українських напівмарафонів Run Ukraine запускає серію онлайн-забігів Dream Running Series.

Перший онлайн-забіг Kyiv Run відбудеться 6-7 червня. Про це повідомляється на сайті Run Ukraine. 

"Стати учасником онлайн-забігу Dream Running Series може кожен охочий, де б він не перебував. Для участі не потрібно нікуди їхати, усе, що потрібно – телефон та власна уява. Телефон – щоб записати маршрут та надати організаторам підтвердження подоланої дистанції. Уява – щоб біжучи 10 км або півмарафон своїм рідним містом, відчувати, що ти біжиш своїм містом мрії, і маршрут твій пролягає вулицями Токіо, Центральним Парком у Нью-Йорку, а фінішуєш ти просто під Бранденбурзькими воротами у Берліні", - йдеться в повідомленні.

Кожен з онлайн-забігів Dream Running Series присвячений одному з особливих для бігунів міст, в яких проходять найбільші та найбільш значущі марафони світу: Kyiv Run (6-7 червня), New York Run (21-22 червня), Berlin Run (4-5 липня), London Run (18-19 липня), Tokyo Run (1-2 серпня), Boston Run (15-16 серпня).

Також у планах Run Ukraine є проведення онлайн-забігів, присвячених Риму, Парижу, Празі та Чикаго.

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Марафон, Dream Running Series, Run Ukraine, Онлайн-забіги.
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