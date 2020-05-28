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Хабіба Нурмагомедова пропонують призначити головою Дагестану

Хабіба Нурмагомедова пропонують призначити головою Дагестану
10:45 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Чемпіон UFC може стати лідером республіки.

Відомий телеграм-каналу «Незигарь» виступив з пропозицією виставити кандидатуру чемпіона UFC, 31-річного Хабіба Нурмагомедова на пост глави Республіки Дагестан.

«Ключовими для глави Дагестану на сучасному етапі якостями є принциповість в дотриманні публічних договорів і здатність особистим авторитетом гарантувати дотримання публічних правил, створюючи стабільність в регіоні у всіх сферах, найважливішими з яких є робота з молоддю.

З цієї точки зору було б цікаво звернути увагу на кандидатуру Хабіба Нурмагомедова, в безумовні плюси якого можна записати: ясність позицій; визнаний авторитет в регіоні і за її межами; безумовні лідерські якості; принциповість у дотриманні правил і договорів, крім цього за останні 5 років його можна зарахувати до числа осіб в республіці, хто ефективно управляє значними для регіону фінансовими засобами, і його виразно можна зарахувати до людей з вираженою соціальною відповідальністю.

З огляду на, що Дагестан республіка молода, затребуваність молодого лідера тут в рази актуальна.

По-друге, спортивні досягнення для Кавказу не порожній звук. Тобто людина показує своїм прикладом, що він не удаваний герой, не купив і не вкрав.

Врахуйте, що і в Путіна з Нурмагомедовим особливий рівень поваги і довіри», - повідомляє «Незигарь».

Раніше Хабіб Нурмагомедов відмовився робити тест на коронавірус.

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Все по темі:

Дагестан, Посада, Хабиб Нурмагомедов, Чемпион UFC, Лідер Республіки.
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