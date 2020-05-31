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Помер триразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Боббі Морроу

Помер триразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Боббі Морроу
10:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Американський легкоатлет-спринтер Боббі Морроу пішов з життя у віці 84 років.

Про це повідомляє офіційний сайт World Athletics.

За свою досить нетривалу кар'єру Морроу встановив 11 світових рекордів і тричі став чемпіоном на Олімпійських іграх 1956 року в австралійському Мельбурні. Американець є одним з чотирьох атлетів, яким вдалося виграти золоті медалі на дистанціях 100 і 200 метрів, а також в естафеті 4x100 метрів на одній Олімпіаді. Троє інших це Джессі Оуенс (1936), Карл Льюїс (1984) і Усейн Болт (2012, 2016).

У 1956-му журнал Sports Illustrated визнав Морроу спортсменом року, проте вже в 1958-му Боббі в 23-річному віці пішов зі спорту, і з тих пір працював фермером і столяром.

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Легка атлетика, Помер, Боббі Морроу, триразовий олімпійський чемпіон.
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