Скачать
Середа, 03.06.2020
Хирн уверен, что Джошуа нокаутирует Фьюри
Хирн уверен, что Джошуа нокаутирует Фьюри
Гвардиола мечтает возглавить сборную
Гвардиола мечтает возглавить сборную
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене
Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене

Світоліна підтримала міжнародний рух проти насильства і расизму

Світоліна підтримала міжнародний рух проти насильства і расизму
11:13 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Українська тенісистка запостила цитату Нельсона Мандели.

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтримала міжнародний рух проти насильства і расизму.

«Ніхто не народжується з ненавистю до людини через колір її шкіри, або його походження, або його релігію. Ненавидіти люди вчаться, і якщо вони можуть навчитися ненависті, то їх можна навчити і любові, оскільки любов проникає в людське серце більш природно, ніж її протилежність», - опублікувала Світоліна, підписавши, що це цитата Нельсона Мандели.

Нагадаємо, 25 травня 2020 року в Міннеаполісі білий поліцейський Дерек Шовін притиснув афроамериканцю Джорджу Флойду коліном шию і протримав його так більше 7 хвилин, поки затриманий лежав на дорозі обличчям вниз, після чого той помер. Після того, як відеозапису інциденту швидко поширилися в ЗМІ, в США почалися масові заворушення на расовому ґрунті.

Нельсон Мандела - колишній президент ПАР і один з найвідоміших активістів у боротьбі за права людини в період існування апартеїду. Це цитата з його автобіографії «Довга дорога до свободи».

“ Никто не рождается с ненавистью к человеку из за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность. ”⁣ - Нельсон Мандела⁣ ⁣ “ No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. “⁣ -Nelson Mandela

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Элина Свитолина, Перша ракетка України, міжнародний рух, Проти расизму.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Пакьяо і Кроуфорд ведуть переговори про бій
02 Світоліна підтримала міжнародний рух проти насильства і расизму
03 Київське "Динамо" цікавиться турецьким тренером
04 Український боксер Хижняк обраний головою комісії атлетів AIBA
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся