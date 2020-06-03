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Кабмін України призначив 75 стипендій уряду видатним тренерам

Кабмін України призначив 75 стипендій уряду видатним тренерам
14:50 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини спорту:Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в середу.

Кабінет Міністрів України призначив 75 стипендій уряду видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх.

Йдеться, зокрема, про призначення 75 стипендій терміном на один рік у розмірах 15 прожиткових мінімумів для видатних тренерів, які забезпечують підготовку наших спортсменів до участі в 32-х Олімпійських іграх (47 стипендій) і 16-х літніх Паралімпійських іграх (25 стипендій), які відбудуться в Токіо в 2021 році.

Ще три стипендії передбачено для тренерів, які готуватимуть наших спортсменів до участі в 24-х зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

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Кабмін України, 75 стипендій, Стипендії, Видатні Тренери.
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