Збірна України з біатлону приступила до роботи на першому зборі

Новини спорту:Юрай Санітра повіз в Яворів 12 спортсменів.

Чоловіча та жіноча збірні України під керівництвом Юрая Санітри приступили до роботи на першому тренувальному зборі.

Збір проходить на базі «Західного реабілітаційно-спортивного центру» НКСІУ в Яворові Львівської області. На нього вирушили 12 спортсменів.

Жінки: Валя і Віта Семеренко, Юлія Журавок, Дар'я Блашко і Катерина Бех.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.

Нагадаємо, раніше українські біатлоністи здали тести на коронавірус.