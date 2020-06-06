Де дивитися онлайн UFC 250: Аманда Нуньєс – Фелісія Спенсер

В ніч з 6 на 7 червня в американському Лас-Вегасі пройде турнір зі змішаних єдиноборств UFC 250. Шоу відбудеться без глядачів через пандемію коронавірусу.
У головному протистоянні в октагоні зійдуться Аманда Нуньєс з Бразилії (19–4) та Фелісія Спенсер з Канади (8–1). На кону буде стояти титул чемпіонки світу в напівлегкій вазі, яким володіє Нуньєс. Вона і є фаворитом з коефіцієнтом від 1.15 до 1.17. На її суперницю букмекерські контори дають котирування від 5.45 до 6.65.
Ранні попередні бої стартують о 01:00 за Києвом, попередній кард очікується о 03:00, основний кард запланований на 05:00, а головний бій турніру розпочнеться близько 07:00 за київським часом. У прямому ефірі турнір покажуть телеканали ESPN, UFC TV. В Україні бій можна подивитися на Setanta Sports.
Всі новини про турнір будуть доступні оперативно на Sport.ua.
UFC on ESPN 9
Лас-Вегас (США). 06–07.06.2020
05:00. Основний кард:
03:00. Попередній кард:
01:00. Ранній попередній кард: