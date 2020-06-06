Скачать
Субота, 06.06.2020
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)

Де дивитися онлайн UFC 250: Аманда Нуньєс – Фелісія Спенсер

Де дивитися онлайн UFC 250: Аманда Нуньєс – Фелісія Спенсер
14:15 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Турнір UFC пройде в ніч з 6 на 7 червня в американському місті Лас-Вегас.

В ніч з 6 на 7 червня в американському Лас-Вегасі пройде турнір зі змішаних єдиноборств UFC 250. Шоу відбудеться без глядачів через пандемію коронавірусу.

У головному протистоянні в октагоні зійдуться Аманда Нуньєс з Бразилії (19–4) та Фелісія Спенсер з Канади (8–1). На кону буде стояти титул чемпіонки світу в напівлегкій вазі, яким володіє Нуньєс. Вона і є фаворитом з коефіцієнтом від 1.15 до 1.17. На її суперницю букмекерські контори дають котирування від 5.45 до 6.65.

Ранні попередні бої стартують о 01:00 за Києвом, попередній кард очікується о 03:00, основний кард запланований на 05:00, а головний бій турніру розпочнеться близько 07:00 за київським часом. У прямому ефірі турнір покажуть телеканали ESPN, UFC TV. В Україні бій можна подивитися на Setanta Sports.

Всі новини про турнір будуть доступні оперативно на Sport.ua.

UFC on ESPN 9

Лас-Вегас (США). 06–07.06.2020

05:00. Основний кард:

  • Аманда Нуньєс (Бразилія) – Фелісія Спенсер (Канада / США)
  • Рафаель Ассунсао (Бразилія) – Коді Гарбрандт (США)
  • Алджамейн Стерлінг (США) – Корі Сандхаген (США)
  • Ніл Магні (США) – Ентоні Рокко Мартін (США)
  • Едді Вайнленд (США) – Шон О'Меллі (США)

03:00. Попередній кард:

  • Алекс Касерес (США) – Чейс Хупер (США)
  • Йен Хейніш (США) – Джеральд Мершарт (США)
  • Коді Стаманн (США) – Брайан Келлехер (США)
  • Чарльз Бірд (США) – Макі Пітоло (США)

01:00. Ранній попередній кард:

  • Жуссієр Форміга (Бразилія) – Алекс Перес (США)
  • Алонсо Меніфілд (США) – Девін Кларк (США)
  • Еван Данем (США) – Герберт Бернс (Бразилія)
Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Лас-Вегас, Турнир, UFC 250, Фелисия Спенсер, Аманда Нуньєс.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Баєр відхилив пропозицію Реала по Хаверцу
02 Барселона має намір продовжити контракт з Мессі
03 Ломаченко почне підготовку до бою проти Лопеса вже в червні
04 Бундесліга оштрафувала двох гравців Боруссії за стрижку з порушенням правил безпеки
05 Майкл Джордан пожертвує 100 млн доларів на боротьбу проти расизму
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся