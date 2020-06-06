Де дивитися онлайн UFC 250: Аманда Нуньєс – Фелісія Спенсер

Новини спорту:Турнір UFC пройде в ніч з 6 на 7 червня в американському місті Лас-Вегас.

В ніч з 6 на 7 червня в американському Лас-Вегасі пройде турнір зі змішаних єдиноборств UFC 250. Шоу відбудеться без глядачів через пандемію коронавірусу.

У головному протистоянні в октагоні зійдуться Аманда Нуньєс з Бразилії (19–4) та Фелісія Спенсер з Канади (8–1). На кону буде стояти титул чемпіонки світу в напівлегкій вазі, яким володіє Нуньєс. Вона і є фаворитом з коефіцієнтом від 1.15 до 1.17. На її суперницю букмекерські контори дають котирування від 5.45 до 6.65.

Ранні попередні бої стартують о 01:00 за Києвом, попередній кард очікується о 03:00, основний кард запланований на 05:00, а головний бій турніру розпочнеться близько 07:00 за київським часом. У прямому ефірі турнір покажуть телеканали ESPN, UFC TV. В Україні бій можна подивитися на Setanta Sports.

Всі новини про турнір будуть доступні оперативно на Sport.ua.

UFC on ESPN 9

Лас-Вегас (США). 06–07.06.2020

05:00. Основний кард:

Аманда Нуньєс (Бразилія) – Фелісія Спенсер (Канада / США)

Рафаель Ассунсао (Бразилія) – Коді Гарбрандт (США)

Алджамейн Стерлінг (США) – Корі Сандхаген (США)

Ніл Магні (США) – Ентоні Рокко Мартін (США)

Едді Вайнленд (США) – Шон О'Меллі (США)

03:00. Попередній кард:

Алекс Касерес (США) – Чейс Хупер (США)

Йен Хейніш (США) – Джеральд Мершарт (США)

Коді Стаманн (США) – Брайан Келлехер (США)

Чарльз Бірд (США) – Макі Пітоло (США)

01:00. Ранній попередній кард: