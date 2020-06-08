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Конор МАКГРЕГОР: "Я втомився від гри. Для мене просто нема кайфу"

Конор МАКГРЕГОР: "Я втомився від гри. Для мене просто нема кайфу"
07:14 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Ірландський боєць розповів, чому прийняв рішення завершити кар'єру.

Ірландський боєць Конор Макгрегор розповів, чому прийняв рішення завершити кар'єру:

«Гра тепер мене просто не хвилює, ось і все. Всі чогось чекають. Але нічого не відбувається. Я переглядаю варіанти опонентів, і зараз там нікого немає. Ніхто мене не хвилює.

Вони повинні були просто тримати м'яч в русі. Я маю на увазі, чому вони ставлять бій Хабіба Нурмагомедова проти Джастіна Гейджі на вересень? Ви знаєте, щось станеться у вересні, а щось не відбудеться.

Я виклав план та методи, що були правильними. І вони завжди не хочуть з цим погодитися, і все затягується. Що б я не говорив, вони завжди йдуть проти мене. Я і Джастін повинні були битися за проміжний титул.

Я трохи втомився від гри. Я дивився останнє шоу (Тайрон Вудлі – Гілберт Бернс), і я дивлюся нове шоу (UFC 250). Я просто не в захваті від гри. Нема глядачів. Незрозуміло, що це таке. Для мене просто нема кайфу».

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Конор Макгрегор, Завершення кар'єри.
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